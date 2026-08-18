السعودية تجدد رفضها الاعتداءات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

جدة-سانا



جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية العابرة لمضيق هرمز، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري قوله، في بيان عقب جلسة المجلس في جدة: إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، وتحدياً لقرار مجلس الأمن الذي يؤكد وجوب احترام حقوق الملاحة وحرية مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، وإدانة أي تهديدات أو إجراءات تعرقل ذلك.



ورحب المجلس ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته السعودية، معتبراً أن ذلك يدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية، ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.



وفي السياق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، ما ألحق أضراراً بغرفة المحركات، وأسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها.