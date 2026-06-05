قاضٍ أمريكي يبطل قرارات ترامب التي تستهدف المهاجرين من 39 دولة

واشنطن-سانا

أبطل قاضٍ اتحادي أمريكي، اليوم الجمعة، سلسلة من القرارات التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي كانت تمنع بموجبها أشخاصاً من 39 دولة، معظمها من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، من الحصول على قرارات بشأن طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية، معتبراً إياها “غير قانونية”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل قوله: “إن السياسات التي تبنتها دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تركت أشخاصاً من عشرات الدول في وضع قانوني غامض”، مضيفاً: إن هذه القرارات “وضعت حياة عدد لا يحصى من الأفراد في حالة تعليق لمجرد بلدان ميلادهم”، مؤكداً أن سيادة القانون يجب أن تُطبق على الجميع بالتساوي.

بدورها، قالت رئيسة المجموعة القانونية “ديمقراطية إلى الأمام” سكاي بيريمان: إن الحكم يؤكد مبدأً أساسياً يمنع الحكومة الفيدرالية من إغلاق مسارات الهجرة القانونية أو التمييز ضد الأشخاص بناءً على خلفياتهم، في حين لم تصدر وزارة الأمن الداخلي تعليقاً فورياً على الحكم.

وجاء هذا الحكم إثر دعوى قضائية رفعها تحالف من منظمات خدمات المهاجرين والنقابات العمالية في آذار الماضي.