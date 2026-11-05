درجات الحرارة إلى انخفاض وأمطار متفرقة في عدد من المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم الخميس، انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو/1-3/ درجات ‏مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في كل المناطق.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء ‏الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة وأجزاء من ‏المنطقة الوسطى، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد، وخاصةً في المناطق الساحلية ‏والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية.‏

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل ‏الضباب في المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها ‏أحيانا

45 كم/سا في المناطق الجنوبية والوسطى والجزيرة وأجزاء من المنطقة الساحلية، ويكون ‏البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏