درجات الحرارة إلى انخفاض وأمطار متفرقة في عدد من المناطق

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة اليوم الخميس، انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو/1-3/ درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في كل المناطق.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الوسطى، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد، وخاصةً في المناطق الساحلية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية.
وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحيانا
45 كم/سا في المناطق الجنوبية والوسطى والجزيرة وأجزاء من المنطقة الساحلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|23 / 12
|ريف دمشق-القلمون
| 18 / 7
|القنيطرة
|22 / 12
|درعا
|22 / 11
|السويداء
|22 / 11
|حمص
|21 / 14
|حماة
|22 / 15
|اللاذقية
|22 / 18
|طرطوس
|23 / 18
|حلب
|20 / 13
|إدلب
|20 / 12
|دير الزور
|22 / 15
|الرقة
|21 / 14
|الحسكة
|20 / 15