رئيس الوزراء العراقي يدين الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق

بغداد-سانا

أدان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للمكتب الإعلامي قوله: “إن السوداني بحث في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، آخر تطوّرات الأوضاع في العراق والمنطقة، والجوانب الأمنية على المستوى الوطني، وسبل تأكيد الأمن والاستقرار”.

وأعرب السوداني خلال الاتصال عن استنكاره ورفضه للاستهداف الغاشم الذي تعرض له منزل بارزاني في محافظة دهوك، مشيداً بمواقفه الوطنية وحرصه على تعزيز الوحدة بين جميع العراقيين.

وأوضح البيان أن السوداني أمر بتأليف فريق أمني وفني مشترك من الأجهزة الأمنية المعنية في الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم للتحقيق في جوانب الحادث، وتشخيص الجناة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد السوداني، حرص الحكومة على منع أي جهة خارجة عن القانون أو إقليمية أو دولية، من جرّ العراق إلى الصراع الدائر في المنطقة، مع بذل كل الجهود المتكاملة لتأمين سيادة العراق وأمنه واستقراره، على مختلف الصعد، وفي إطار مسؤولية وطنية شاملة.

وكانت مصادر أمنية في إقليم كردستان في العراق أعلنت في وقت سابق عن استهداف منزل بارزاني بطائرات مسيرة.