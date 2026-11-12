غوتيريش: أنظمة الإنذار المبكر تخفض وفيات الكوارث ستة أضعاف

أنطاليا-سانا‏

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن أنظمة الإنذار المبكر تسهم في إنقاذ ‏الأرواح والحد من أضرار الكوارث الطبيعية وتداعيات التغير المناخي، مشيراً إلى أن معدلات ‏الوفيات الناجمة عن الكوارث في الدول التي تمتلك أنظمة إنذار شاملة تقل بنحو ستة أضعاف ‏مقارنة بغيرها.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن غوتيريش قوله أمس الأربعاء خلال جلسة بعنوان “أنظمة الإنذار ‏المبكر للجميع” ضمن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن ‏تغير المناخ ‏(‌‎ (COP31‌‏ المنعقد في أنطاليا: إن إصدار التحذيرات قبل وقوع الكارثة بـ 24 ساعة ‏يمكن أن يقلل الأضرار بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.‏

وأوضح غوتيريش أن موجات الحر والفيضانات والعواصف والجفاف تحصد الأرواح وتدمر ‏مصادر الرزق ومكتسبات التنمية، لافتاً إلى أن نحو ثلث دول العالم لا تزال تفتقر إلى أنظمة ‏الإنذار المبكر.‏

مبادرة أممية لحماية الجميع

وأشار غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة أطلقت مبادرة “الإنذار المبكر للجميع” بهدف توفير أنظمة ‏إنذار مبكر تحمي كل شخص في العالم بحلول نهاية عام 2027، موضحاً أن نحو 160 دولة ‏تلقت دعماً في هذا المجال، مع تعبئة قرابة ملياري دولار منذ عام 2022.‏

ودعا إلى زيادة التمويل الدولي الميسر والمستدام وتعزيز التعاون لسد الفجوات في التمويل ‏والقدرات، محذراً من أن أعباء الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض تحد من قدرة الدول النامية على ‏تطوير هذه الأنظمة.‏

ولفت إلى أن الدول الأقل مساهمة في أزمة المناخ، ولا سيما الدول الأقل نمواً والمتضررة من ‏النزاعات، هي الأكثر تضرراً من تداعياتها.‏

وانطلقت فعاليات مؤتمر ‏(‌‎ (COP31‎في تركيا يوم الإثنين الماضي، وتستمر حتى 20 تشرين ‏الثاني الجاري، ويتركز جدول أعمال المؤتمر على التمويل المناخي والتكيف مع آثار تغير ‏المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة.‏