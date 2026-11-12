غوتيريش: أنظمة الإنذار المبكر تخفض وفيات الكوارث ستة أضعاف

أنطاليا-سانا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن أنظمة الإنذار المبكر تسهم في إنقاذ الأرواح والحد من أضرار الكوارث الطبيعية وتداعيات التغير المناخي، مشيراً إلى أن معدلات الوفيات الناجمة عن الكوارث في الدول التي تمتلك أنظمة إنذار شاملة تقل بنحو ستة أضعاف مقارنة بغيرها.
ونقلت وكالة الأناضول عن غوتيريش قوله أمس الأربعاء خلال جلسة بعنوان “أنظمة الإنذار المبكر للجميع” ضمن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( (COP31 المنعقد في أنطاليا: إن إصدار التحذيرات قبل وقوع الكارثة بـ 24 ساعة يمكن أن يقلل الأضرار بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.
وأوضح غوتيريش أن موجات الحر والفيضانات والعواصف والجفاف تحصد الأرواح وتدمر مصادر الرزق ومكتسبات التنمية، لافتاً إلى أن نحو ثلث دول العالم لا تزال تفتقر إلى أنظمة الإنذار المبكر.
مبادرة أممية لحماية الجميع
وأشار غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة أطلقت مبادرة “الإنذار المبكر للجميع” بهدف توفير أنظمة إنذار مبكر تحمي كل شخص في العالم بحلول نهاية عام 2027، موضحاً أن نحو 160 دولة تلقت دعماً في هذا المجال، مع تعبئة قرابة ملياري دولار منذ عام 2022.
ودعا إلى زيادة التمويل الدولي الميسر والمستدام وتعزيز التعاون لسد الفجوات في التمويل والقدرات، محذراً من أن أعباء الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض تحد من قدرة الدول النامية على تطوير هذه الأنظمة.
ولفت إلى أن الدول الأقل مساهمة في أزمة المناخ، ولا سيما الدول الأقل نمواً والمتضررة من النزاعات، هي الأكثر تضرراً من تداعياتها.
وانطلقت فعاليات مؤتمر ( (COP31في تركيا يوم الإثنين الماضي، وتستمر حتى 20 تشرين الثاني الجاري، ويتركز جدول أعمال المؤتمر على التمويل المناخي والتكيف مع آثار تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة.