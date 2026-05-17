مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات إسرائيلية ‏استهدفت عدة بلدات جنوب ‏لبنان.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطيران الإسرائيلي المسير أغار على سيارة في بلدة الزرارية قضاء صيدا، ما أسفر عن مقتل شخص.

وفي قضاء صور شن طيران العدو الإسرائيلي غارات استهدفت بلدة طيردبا، أدت إلى إصابة مسعفين اثنين، كما استهدفت بلدة زبقين ومنطقة “الحبل الرفيع” بين بلدتي صديقين وجبال البطم.

وشن العدو الإسرائيلي غارات على مزارع في بلدة سحمر في البقاع الغربي، كما استهدف المنطقة الواقعة ما بين بلدتي كفرا ودير عامص وبلدة برعشيت وحداثة لجهة بلدة عيتا الجبل قضاء بنت جبيل ومجدل سلم قضاء النبطية.

وقُتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون، أمس السبت، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات ومناطق في جنوب لبنان.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في الـ 15 من الشهر الحالي تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً إضافية.