الصحة العالمية: القيود الإسرائيلية على معبر كرم أبو سالم تعرقل دخول الإمدادات الطبية إلى غزة

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن القيود الإسرائيلية المفروضة على معبر كرم أبو سالم تعرقل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال لم يسمح بإدخال أي أدوية أو مستلزمات طبية خلال الأيام الأخيرة.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم السبت: إن فرقها أنزلت شحنات طبية عند المعبر، بينها نحو 50 سريراً للعناية المركزة، و170 شحنة من الأدوية، إلا أنه لم يُسمح لها بجمعها، مشيرة إلى أن الجدول الأسبوعي يؤكد عدم تفريغ أي إمدادات اليوم السبت وغداً الأحد.

وأكدت المنظمة أن كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المفتوح أمام القطاع منذ بدء التصعيد الإقليمي، وأن التواصل اليومي مع سلطات الاحتلال يهدف إلى السماح بدخول مزيد من الإمدادات الحيوية لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.

وشددت المنظمة على أن استمرار القيود يفاقم الوضع الإنساني في غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني فلسطيني على المساعدات الطبية والغذائية، في ظل تراجع قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات الأساسية، ونفاد العديد من المستلزمات الحيوية، ما يستدعي فتح المعبر بشكل كامل ودون قيود لضمان وصول الإمدادات المنقذة للحياة.

ورغم أوامر محكمة العدل الدولية والقرارات الأممية المطالِبة بوقف الحرب وضمان دخول المساعدات دون عوائق، يواصل الاحتلال حصاره للقطاع، ما يفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، ولا سيما مع حلول الشتاء، حيث يقطن الآلاف في خيام مهترئة وسط دمار واسع للبنية التحتية والمنازل، في ظل عدوان مستمر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ العاشر من تشرين الأول الماضي.