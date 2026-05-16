رئيس الإمارات ووزير دفاع أستراليا يبحثان الأوضاع بالشرق الأوسط وأمن الملاحة العالمية

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة أبو ظبي، مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين والفرص المتاحة لتطويرها، ولا سيما في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومخاطر التصعيد فيها، وتأثيراتها المباشرة على أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة العالمية.

وتأتي هذه المباحثات في وقت تشهد فيه ممرات الملاحة الدولية في المنطقة، توترات أمنية متصاعدة، وهو ما دفع بقوى دولية من بينها أستراليا إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين في الخليج لحماية خطوط التجارة العالمية وضمان حرية الملاحة.