غوتيريش يعرب عن قلق بالغ حيال دعوة “إسرائيل” لسكان جنوب لبنان للنزوح

نيويورك-سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ بشأن دعوة “إسرائيل” لسكان جنوب لبنان للنزوح إلى شمال نهر الليطاني.

وأشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى مواصلة إسرائيل إصدار أوامر النزوح القسري، بما فيها أمر صدر اليوم، يتعلق بكامل المنطقة جنوب نهر الليطاني التي تبلغ مساحتها نحو 850 كليومتراً مربعاً ويقيم بها مئات آلاف الناس.

وجدد المتحدث الأممي ترحيب غوتيريش بقرار الحكومة اللبنانية في وقت سابق من هذا الأسبوع بتسريع الجهود الرامية إلى ترسيخ احتكار الدولة للأسلحة في جميع أنحاء البلاد، مشدداً على ضرورة أن تحترم ميليشيا حزب الله قرار الحكومة، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما جدد غوتيريش دعوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالبلاد.

وقتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء غارات شنها الطيران الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء، على عدد من المناطق اللبنانية.