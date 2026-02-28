قطر والكويت يؤكدان تسخير جميع الإمكانات لدعم أمن واستقرار المنطقة

الدوحة-سانا

أكدّ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، تسخير جميع الإمكانيات لدعم أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية ” قنا” أن الأميرين شدّدا على أنّ الاعتداءات الإيرانية على أراضي دول عربية عدة بما فيها قطر والكويت تمثّل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشيرين إلى ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

وشنت إيران اليوم السبت، اعتداءات بصواريخ باليستية على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.

