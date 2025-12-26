الصين تعلن معارضتها لتحركات اليابان الخطيرة في مجال الفضاء السيبراني

بكين-سانا

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لتحركات اليابان الخطيرة في مجال الفضاء السيبراني.

وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم، كما نقلت وكالة شينخوا، اليابان بقوة على الالتزام بدستورها السلمي والتمسك بالقواعد والأنظمة المعمول بها دولياً مع اتخاذ تدابير ملموسة حيال هذا الشأن.

وقال لين: “إنه إذا أدى أي تصرف غير لائق من جانب اليابان للإضرار بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، فإن ذلك سيستدعي بالتأكيد رداً حازماً منها”.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية “ساناي تاكايشي”، اعتمدت الثلاثاء الماضي استراتيجية الحكومة الجديدة للأمن السيبراني لمدة خمس سنوات، مع التركيز بشكل خاص على تدابير “الدفاع السيبراني النشط” الاستباقي للتعامل مع خطر الهجمات المتصاعد.