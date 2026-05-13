مقتل طفل واعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل طفل واعتقل وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين مناطق عدة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا قرى سنجل وجلجليا وعبوين شمال رام الله وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 5 فلسطينيين بجروح، واعتدوا على عدد من المنازل وسرقوا معدات زراعية وأكثر من 700 رأس من الماشية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال شرق نابلس وانتشرت في مناطق عدة، واعتلت أسطح المنازل لتأمين اقتحام أكثر من 5 آلاف مستوطن، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وأعضاء في الكنيست لـ “مقام يوسف”، وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة.

وخط المستوطنون شعارات عنصرية على جدار مدرسة ثانوية في المنطقة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من منزله في حي خلة العامود بالمدينة.

وفي سياق متصل اقتحم جنود الاحتلال بلدات بروقين في سلفيت، ودير إبزيع في رام الله، ودورا في الخليل، واكتابا في طولكرم، والعيزرية في القدس، واعتقلوا 4 فلسطينيين، بينهم طفل (16عاماً).



كما داهمت قوات الاحتلال مدرسة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين وأزالت العلم الفلسطيني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن ما جرى اعتداء خطير يهدد أمن وسلامة الطلبة والطواقم التعليمية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للحق في التعليم.

وكان استشهد فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون يوم أمس الثلاثاء، جراء اعتداءات الاحتلال على مناطق متفرقة في الضفة الغربية.