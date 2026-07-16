الأردن والعراق يؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لتعزيز أمن واستقرار ‏المنطقة

واشنطن-سانا‏

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ونائب رئيس الوزراء ‏ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أهمية تعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمات، ‏وذلك خلال لقائهما في العاصمة الأمريكية واشنطن.‏

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، عن وزارة الخارجية الأردنية قولها: إن ‏الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر ‏بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات التي تشهدها ‏المنطقة وانعكاساتها على أمن دولها ومصالح شعوبها.‏

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين الأردن والعراق، وتطوير التعاون في ‏مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى المضي في تنفيذ مشروع ‏أنبوب نفط البصرة – العقبة، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.‏

وكان الزيدي بحث أول أمس الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‏خلال زيارته إلى واشنطن، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توسيع ‏التعاون الاقتصادي ومشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع التنمية في ‏العراق، وخاصة في قطاع الطاقة والنفط.‏