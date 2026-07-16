الأردن والعراق يؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لتعزيز أمن واستقرار ‏المنطقة

واشنطن-سانا
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمات، وذلك خلال لقائهما في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، عن وزارة الخارجية الأردنية قولها: إن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن دولها ومصالح شعوبها.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين الأردن والعراق، وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى المضي في تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وكان الزيدي بحث أول أمس الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى واشنطن، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توسيع التعاون الاقتصادي ومشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع التنمية في العراق، وخاصة في قطاع الطاقة والنفط.