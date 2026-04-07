الجامعة العربية تحذر من تداعيات كارثية جراء التصعيد في المنطقة

القاهرة-سانا

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، من انزلاق الأوضاع في المنطقة نحو تداعيات غير مسبوقة، مؤكداً أن استمرار تصلب المواقف يقود إلى عواقب كارثية لا يمكن لأي طرف تجنبها.

وشدد أبو الغيط في بيان على منصة إكس على ضرورة تحلي جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة، والعمل على تجنيب المنطقة أزمات خطيرة قد تمتد آثارها لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن ارتفاع سقف المطالب لدى كل من الولايات المتحدة وإيران يقلل من فرص التوصل إلى تسوية في الوقت الراهن، داعياً الوسطاء إلى بذل كل الجهود الممكنة لتقريب وجهات النظر وتقليل الفجوة بين الأطراف، بما يسهم في تفادي مزيد من التصعيد.

كما أدان التهديدات الإيرانية باستهداف منشآت حيوية في الدول العربية، محذراً من استمرار هذه السياسات التي من شأنها تعميق التوتر، وزيادة حدة التصعيد في المنطقة.

ودعا أبو الغيط إيران إلى التفكير في تداعيات المرحلة المقبلة، وما قد تخلّفه هذه السياسات من آثار طويلة الأمد على العلاقات بين دول الجوار، مؤكداً أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

ولوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم بضربات غير مسبوقة تستهدف البنية التحتية الحيوية في إيران، مؤكداً أن سبعة وأربعين عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً إذا لم يتحقق أي تقدم سياسي قبل انتهاء المهلة التي حدّدها مساء اليوم الثلاثاء.