تصعيد إسرائيلي في الضفة.. اعتقالات وهدم واقتحامات

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 9 فلسطينيين وهدمت منزلاً، وحاصرت عدداً من القرى والبلدات، فيما اعتدى مستوطنون على مناطق عدة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية وقرى سالم وتلفيت وبيت دجن في نابلس وعلار في طولكرم، واعتقلت 8 فلسطينيين، كما اقتحمت مع مجموعة من المستوطنين منطقة مسافر يطا في الخليل، واعتقلت فلسطينياً، فيما أطلق مستوطنون مواشيهم بين الأشجار والمحاصيل الزراعية في أراضي الفلسطينيين.

كما هدم جنود الاحتلال منزلاً في قرية بيت سكاريا جنوب بيت لحم، وأجبروا فلسطينياً على هدم غرفة في منزله ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بينما اقتلعت آليات الاحتلال أشجار الزيتون والحمضيات في أراضٍ تُقدّر مساحتها بنحو دونمين ونصف في مدينة قلقيلية.

وفرضت قوات الاحتلال منع التجول على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وأغلقت جميع مداخلها ومخارجها.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون على رفع أعلام الاحتلال على مدخل قرية عين سينيا ودوار مدينة روابي شمال مدينة رام الله، في خطوة استفزازية تزامناً مع الذكرى الـ78 للنكبة، في محاولة لتزييف واقع الأرض، حيث نشروا مئات الأعلام الإسرائيلية بحماية قوات الاحتلال التي أغلقت حاجزي عين سينيا وعطارة، ودوار روابي، لتأمين تواجد المستوطنين.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون على الأراضي الزراعية في قرية رابا جنوب شرق جنين بحماية قوات الاحتلال، وكسروا عدة أشجار زيتون.

كما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة قوات الاحتلال.

وتتزايد وتيرة الاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه في الضفة الغربية، ضمن سياسة تهدف إلى التهجير القسري، وتغيير البنية الديمغرافية، عبر إفراغ المناطق من أصحابها الأصليين.