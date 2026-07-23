طوكيو تسجل أكبر عدد حالات إصابة مرتبطة بموجة الحر منذ عام 2010‏

طوكيو-سانا‏

أعلنت خدمات الطوارئ والإطفاء اليابانية اليوم الخميس أن العاصمة طوكيو ‏سجّلت أمس أعلى عدد من حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة في ‏يوم واحد منذ عام 2010، وذلك في ظل موجة حر شديدة تجتاح البلاد.‏

ونقلت وكالة” فرانس برس” عن متحدث باسم الإدارة قوله: “إنّ 453 ‏شخصاً، بينهم شخص توفي لاحقاً وأربعة لا يزالون في حالة حرجة و18 ‏في حالة خطيرة، كانوا قد نُقلوا إلى المستشفيات يوم أمس الأربعاء في ‏مختلف أنحاء طوكيو، وهو رقم قياسي منذ بدء تسجيل البيانات عام 2010 ‌‏”، مضيفاً أنّ انتشار خدمات الطوارئ بلغ مستوى لم يُشهد له مثيل منذ 63 ‏عاما على الأقل.‏

كما استجاب عناصر الإطفاء في طوكيو لـ3612 بلاغاً، وهو رقم قياسي ‏منذ بدء تسجيل البيانات عام 1963، وفق ما ذكر المتحدث وأضاف: “يبدو ‏أن عدد المرضى قد ازداد مع ارتفاع درجات الحرارة، فقد شهدنا أمس وقبله ‏زيادات ملحوظة”، داعياً المواطنين “إلى شرب كميات كافية من الماء ‏واستخدام مكيفات الهواء”.‏

وشهدت مدن عدة في وسط اليابان درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 40 ‏درجة مئوية هذا الأسبوع، وهي ظاهرة أطلقت عليها وكالة الأرصاد الجوية ‏اليابانية اسم “كوكوشوبي”، وهو مصطلح جديد يُترجم إلى “يوم شديد ‏الحرارة”.‏

ووفق العلماء، فإن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر ‏موجات الحر الشديدة وشدتها في اليابان وغيرها من المناطق.‏