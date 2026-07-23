طوكيو تسجل أكبر عدد حالات إصابة مرتبطة بموجة الحر منذ عام 2010‏

طوكيو-سانا
أعلنت خدمات الطوارئ والإطفاء اليابانية اليوم الخميس أن العاصمة طوكيو سجّلت أمس أعلى عدد من حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة في يوم واحد منذ عام 2010، وذلك في ظل موجة حر شديدة تجتاح البلاد.
ونقلت وكالة” فرانس برس” عن متحدث باسم الإدارة قوله: “إنّ 453 شخصاً، بينهم شخص توفي لاحقاً وأربعة لا يزالون في حالة حرجة و18 في حالة خطيرة، كانوا قد نُقلوا إلى المستشفيات يوم أمس الأربعاء في مختلف أنحاء طوكيو، وهو رقم قياسي منذ بدء تسجيل البيانات عام 2010 ”، مضيفاً أنّ انتشار خدمات الطوارئ بلغ مستوى لم يُشهد له مثيل منذ 63 عاما على الأقل.
كما استجاب عناصر الإطفاء في طوكيو لـ3612 بلاغاً، وهو رقم قياسي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1963، وفق ما ذكر المتحدث وأضاف: “يبدو أن عدد المرضى قد ازداد مع ارتفاع درجات الحرارة، فقد شهدنا أمس وقبله زيادات ملحوظة”، داعياً المواطنين “إلى شرب كميات كافية من الماء واستخدام مكيفات الهواء”.
وشهدت مدن عدة في وسط اليابان درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 40 درجة مئوية هذا الأسبوع، وهي ظاهرة أطلقت عليها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اسم “كوكوشوبي”، وهو مصطلح جديد يُترجم إلى “يوم شديد الحرارة”.
ووفق العلماء، فإن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها في اليابان وغيرها من المناطق.