ماكرون: الضربات الإيرانية انتهاك للاتفاق المؤقت والمحادثات مستمرة

أنقرة-سانا
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضربات الإيرانية الأخيرة تشكل انتهاكاً للاتفاق المؤقت، مؤكداً أن المحادثات المتعلقة بإيران ستستمر خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة 60 يوماً.
ونقلت وكالة رويترز عن ماكرون قوله اليوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة: إن “الغارات الإيرانية تمثل انتهاكاً للاتفاق المؤقت، والإيرانيون مخطئون في القيام بذلك”.
وأضاف: إن المقترح الفرنسي-البريطاني المتعلق بتسيير مهمة في مضيق هرمز ”لا يزال مناسباً”، في إشارة إلى المبادرة الرامية إلى حماية الملاحة في المضيق.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده تواصل العمل مع تركيا وإيطاليا بشأن منظومة الدفاع الجوي “سامب-تي”، في إطار التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث.
وأعرب ماكرون عن أمله في أن تسهم المشاورات والاجتماعات الخاصة المتعلقة بإيران في تثبيت التهدئة ودفع المسار الدبلوماسي.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، رأى في وقت سابق اليوم أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد إيران ليل أمس كانت “بالغة الضرورة”، مؤكداً أن طهران خرقت عملياً وقف إطلاق النار عبر الهجمات التي استهدفت سفناً في مضيق هرمز.
يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت مساء أمس الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي نفذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران “لفرض خسائر فادحة عليها” بعد استهدافها سفناً تجارية يقودها مدنيون في ممر مائي دولي، موضحةً أن الضربات جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر المضيق.