ماكرون: الضربات الإيرانية انتهاك للاتفاق المؤقت والمحادثات مستمرة

أنقرة-سانا‏

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضربات الإيرانية الأخيرة تشكل ‌‏انتهاكاً للاتفاق المؤقت، مؤكداً أن المحادثات المتعلقة بإيران ستستمر خلال فترة ‌‏وقف إطلاق النار الممتدة 60 يوماً.‏

ونقلت وكالة رويترز عن ماكرون قوله اليوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها ‌‏على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة: ‌‏إن “الغارات الإيرانية تمثل انتهاكاً للاتفاق المؤقت، والإيرانيون مخطئون في القيام ‌‏بذلك”.‏

وأضاف: إن المقترح الفرنسي-البريطاني المتعلق بتسيير مهمة في مضيق هرمز ‌‏”لا ‏يزال مناسباً”، في إشارة إلى المبادرة الرامية إلى حماية الملاحة في المضيق.‏

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده تواصل العمل مع تركيا وإيطاليا بشأن ‌‏منظومة الدفاع الجوي “سامب-تي”، في إطار التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث.‏

وأعرب ماكرون عن أمله في أن تسهم المشاورات والاجتماعات الخاصة المتعلقة ‌‏بإيران في تثبيت التهدئة ودفع المسار الدبلوماسي.‏

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، رأى في وقت سابق ‌‏اليوم أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد إيران ليل أمس كانت “بالغة ‌‏الضرورة”، مؤكداً أن طهران خرقت عملياً وقف إطلاق النار عبر الهجمات التي ‌‏استهدفت سفناً في مضيق هرمز.‏

يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت مساء أمس الثلاثاء، أن ‌‏الجيش الأمريكي نفذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران “لفرض خسائر فادحة ‌‏عليها” بعد استهدافها سفناً تجارية يقودها مدنيون في ممر مائي دولي، موضحةً أن ‌‏الضربات جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر ‌‏المضيق.‏