الأونروا: لدينا مخزون إغاثي يكفي لـ 1.3 مليون فلسطيني بغزة

نيويورك-سانا

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن لديها مخزوناً من مستلزمات الإيواء والإغاثة يكفي لما يصل إلى 1.3 مليون فلسطيني، تم تخزينها مسبقاً خارج غزة.

وقالت الوكالة في منشور عبر منصة “إكس”: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمنع إيصال المساعدات الغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة، موضحةً أن الوضع الإنساني في غزة مقلق للغاية، ولا يوجد تحسن على هذا المستوى.

وحذرت الوكالة من تأثير حلول الشتاء وهطول الأمطار على الأوضاع السيئة للنازحين بالفعل، موضحةً أن فرقها تعمل على جمع القمامة، وتقديم الرعاية الصحية، وتوزيع الملابس.

وكانت وكالة “أونروا” أكدت مطلع الشهر الجاري أن إسرائيل تحتجز نحو 6 آلاف شاحنة تابعة للوكالة تحمل مواد غذائية تكفي قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر.