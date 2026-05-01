البحرين ترفض التصريحات الإيرانية وتعتبرها تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية

المنامة-سانا

أعربت البحرين عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ضد البحرين، واصفة إياها بأنها تمثل تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للبحرين، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأكدت وزارة خارجية البحرين في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الجمعة، رفضها القاطع للادعاءات الإيرانية والتي تفتقر إلى المصداقية، مشيرة إلى أن محاولة تصوير الإجراءات القانونية والسيادية البحرينية على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان إنما تمثل تسييساً مرفوضاً وتضليلاً متعمداً للحقائق.

وأوضحت الوزارة أنها تراقب “هذا السلوك المؤسف الذي تقوم به وبشكل متواصل إيران على مر العقود”، مشددة على أن مثل هذا التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يقوض أمنها واستقرارها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ علاقات حسن الجوار.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية التأكيد على ضرورة التزام إيران بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعتها إلى وقف سياساتها التصعيدية وتصريحاتها غير المسؤولة، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

وكانت البحرين أعلنت في الـ 27 من الشهر الماضي أنها أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً “جميعهم من أصول غير بحرينية” ممن مجدوا الاعتداءات الإيرانية وتعاطفوا معها، وذلك في إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.