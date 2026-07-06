الأردن يدين المخططات الإرهابية التي أُحبطت في المغرب

عمان-سانا



أدان الأردن اليوم الإثنين المخطّطات الإرهابية التي تم إحباطها في المغرب، مشدداً على رفضه كل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي، تأكيده تضامن الأردن المطلق مع المملكة المغربية الشقيقة ووقوفه معها، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها.



كما شدد المجالي على رفض الأردن جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



وأعلن المغرب، بوقت سابق اليوم، عن إحباط مخططات إرهابية “بالغة الخطورة”، كانت في مراحل متقدمة من التحضير، تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.