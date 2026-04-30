غوتيريش يدعو إلى فتح مضيق هرمز ويحذر من “خنق” الاقتصاد العالمي

نيويورك-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس، إلى السماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز، معرباً عن قلقه من “خنق” الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار تعطّل هذا الممر الحيوي لتجارة النفط والغاز والأسمدة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن غوتيريش قوله للصحافيين: “أشعر بقلق بالغ إزاء تقييد حقوق وحريات الملاحة في منطقة مضيق هرمز، الأمر الذي يعيق توزيع النفط والغاز والأسمدة وغيرها من المواد الخام الحيوية، ويخنق الاقتصاد العالمي”.

وأضاف: “كما هو الحال في أي نزاع، تدفع البشرية جمعاء الثمن، حتى لو جنى أرباحاً طائلة، وسيستمر الشعور بالمعاناة لفترة طويلة”، داعياً جميع الأطراف إلى ضمان حرية مرور السفن.

وكان غوتيريش قد أوضح الإثنين الماضي أن اضطراب الملاحة في المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز عالمياً، ينعكس سلباً على إمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية، مطالباً بفتح الممر فوراً ودون قيود.