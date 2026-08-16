رابطة العالم الإسلامي تدين رفض إسرائيل استكمال خطة إنهاء الحرب في غزة ‏

الرياض-سانا
أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، اليوم الأحد، رفض إسرائيل المعلن لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية.
ووفق بيان للأمانة العامة للرابطة نشرته عبر منصة «إكس»، ندّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى بهذا الرفض، معتبراً أنه امتداد للسياسات الإسرائيلية التي تنتهك القوانين والقرارات الأممية وتقوض مساعي السلام.
وشدد العيسى على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها في خطة الرئيس الأمريكي وخارطة الطريق المرتبطة بها، والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، والحيلولة دون عرقلة أي طرف لتنفيذها.
ونوّه العيسى بالبيان الصادر عن وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا وقطر والإمارات، مؤكداً أهمية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وفق مسار حل الدولتين والقرارات الدولية، بما يحقق السلام العادل والدائم في المنطقة.
وكان وزراء خارجية الدول الثماني أكدوا، في بيان مشترك اليوم، ضرورة استمرار الانخراط الأمريكي لضمان التزام إسرائيل بالترتيبات الواردة في الخطة وخارطة الطريق، محملين سلطات الاحتلال مسؤولية التبعات الناجمة عن عرقلة التنفيذ أو تأخيره، بما في ذلك تدهور الأوضاع في قطاع غزة وتعطيل جهود إنهاء الحرب.