القوات الأمريكية تفرض حصاراً على الموانئ الإيرانية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الإثنين استئناف فرض الحصار على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً يوم غد الثلاثاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت سنتكوم في بيان نشرته على منصة إكس: إن “القوات الأمريكية ستفرض الحصار على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية”، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار الجيش الأمريكي في دعم حركة الملاحة عبر المياه الإقليمية لجميع السفن التي لا تنتهك إجراءات الحصار.

ودعا البيان البحارة إلى متابعة “إشعارات البحارة” والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال المحددة، عند الإبحار في خليج عُمان ومضيق هرمز، مشيرة إلى أنه سيتم تزويد السفن التجارية بمعلومات إضافية عبر إشعارات رسمية لاحقة.

ويأتي استئناف الحصار الأمريكي على إيران، امتداداً لخطوات مماثلة طبقت في الفترة ما بين 13 نيسان و18 حزيران الماضيين، حيث جرى خلال تلك الفترة تحويل مسار أكثر من 140 سفينة ملتزمة، وتعطيل تسع سفن مخالفة، مقابل السماح بعبور أكثر من 50 سفينة تجارية تحمل مساعدات إنسانية.