مقتل 20 شخصاً على الأقل بهجوم مسلح على قرية شمال شرق نيجيريا

أبوجا-سانا‏

قُتل 20 شخصاً على الأقل، جراء هجوم شنه مسلحون على قرية بيناري في ولاية تارابا شمال ‏شرق نيجيريا، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول محلي قوله في تصريح مساء أمس السبت: “إن المسلحين ‏وصلوا إلى القرية على متن نحو 50 دراجة نارية، كان على كل منها شخصان، وشنوا هجوماً ‏أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل، قبل أن ينهبوا المتاجر ويسرقوا الأموال والمواد الغذائية ‏والمؤن، إضافة إلى الاستيلاء على دراجات نارية تركها أصحابها أثناء فرارهم من الهجوم”.‏

وأشار سكان القرية إلى أن حصيلة القتلى لا تقل عن 20 شخصاً، مع استمرار فقدان عدد من ‏الأشخاص، في حين أعلنت شرطة الولاية انتشال عشر جثث.‏

من جهتها، حذرت منظمة العفو الدولية في نيجيريا من استمرار تعرض المجتمعات الريفية في ‏مناطق من شمال البلاد لهجمات مسلحة متكررة، معتبرة أن إخفاق السلطات في تقديم ‏المشتبه بارتكابهم هذه الجرائم إلى العدالة، يسهم في تعزيز الإفلات من العقاب.‏

وتشهد مناطق شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات هجمات متكررة تشنها ‏عصابات ‏مسلحة تستهدف القرى، وتنفذ عمليات خطف ونهب وإحراق للمنازل، كما ‏تستهدف العاملين ‏في تعدين الذهب غير الرسمي، سعياً للسيطرة على مواقع التعدين ‏والحصول على جزء من ‏الذهب المستخرج.‏