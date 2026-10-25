مقتل 20 شخصاً على الأقل بهجوم مسلح على قرية شمال شرق نيجيريا

أبوجا-سانا
قُتل 20 شخصاً على الأقل، جراء هجوم شنه مسلحون على قرية بيناري في ولاية تارابا شمال شرق نيجيريا، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول محلي قوله في تصريح مساء أمس السبت: “إن المسلحين وصلوا إلى القرية على متن نحو 50 دراجة نارية، كان على كل منها شخصان، وشنوا هجوماً أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل، قبل أن ينهبوا المتاجر ويسرقوا الأموال والمواد الغذائية والمؤن، إضافة إلى الاستيلاء على دراجات نارية تركها أصحابها أثناء فرارهم من الهجوم”.
وأشار سكان القرية إلى أن حصيلة القتلى لا تقل عن 20 شخصاً، مع استمرار فقدان عدد من الأشخاص، في حين أعلنت شرطة الولاية انتشال عشر جثث.
من جهتها، حذرت منظمة العفو الدولية في نيجيريا من استمرار تعرض المجتمعات الريفية في مناطق من شمال البلاد لهجمات مسلحة متكررة، معتبرة أن إخفاق السلطات في تقديم المشتبه بارتكابهم هذه الجرائم إلى العدالة، يسهم في تعزيز الإفلات من العقاب.
وتشهد مناطق شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات هجمات متكررة تشنها عصابات مسلحة تستهدف القرى، وتنفذ عمليات خطف ونهب وإحراق للمنازل، كما تستهدف العاملين في تعدين الذهب غير الرسمي، سعياً للسيطرة على مواقع التعدين والحصول على جزء من الذهب المستخرج.