سنتكوم: مدمرة أمريكية تعترض ناقلة نفط أثناء محاولة الوصول إلى ميناء إيراني

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الثلاثاء، أن مدمرة أمريكية اعترضت ناقلة نفط كانت تحاول الوصول إلى أحد الموانئ الإيرانية.

وفي منشور على منصة إكس، أوضحت سنتكوم أن “المدمرة الصاروخية الموجهة” USS Rafael Peralta (DDG 115) “رافايل بيرالتادي دي جي 115″، قامت بفرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ضد ناقلة النفط “M/T Stream”، وذلك بعد محاولتها الإبحار نحو أحد الموانئ الإيرانية.

وتواصل الولايات المتحدة تعزيز ضغطها على إيران، حيث أكدت “سنتكوم” في وقت سابق استمرار فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى إعادة 38 سفينة إلى المرافئ في إطار العمليات الجارية لمراقبة الملاحة، وتعزيز الأمن في الممرات الحيوية.