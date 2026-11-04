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الجودة والاعتمادية تحدد 3 كانون الأول موعداً لامتحان طب الأسنان الموحد

photo 2026 03 01 16 08 32 Copy 860x478 1 1 الجودة والاعتمادية تحدد 3 كانون الأول موعداً لامتحان طب الأسنان الموحد
مبنى الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية -سانا

دمشق-سانا‏

حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم ‏الخميس الموافق 3 كانون الأول القادم، موعداً لإجراء امتحان طب الأسنان الموحد ‏للدورة الثانية لعام 2026، وذلك عند الساعة الحادية عشرة صباحاً‎.‎

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الامتحان يستهدف طلاب ‏كليات طب الأسنان في الجامعات الحكومية الذين أنهوا جميع المقررات الدراسية، وطلاب ‏الجامعات الخاصة الذين استكملوا الساعات المعتمدة المطلوبة، إضافة إلى خريجي ‏الجامعات غير السورية الراغبين في معادلة شهاداتهم، مبينةً أن اجتيازه شرط للتقدم إلى ‏مفاضلة الدراسات العليا والاختصاص في وزارة الصحة‎.‎

وبينت الهيئة أن مدة الامتحان ساعتان، ويتضمن 120 سؤالاً، وسيُجرى في المراكز ‏الامتحانية بمحافظات دمشق وحلب واللاذقية وحمص وحماة وطرطوس وإدلب، إضافة ‏إلى مراكز النفاذ الخارجية‎.‎

وأشارت إلى أن التسجيل الإلكتروني للامتحان يبدأ اعتباراً من اليوم 4 تشرين الثاني ‏الجاري، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، داعيةً الطلاب والخريجين المعنيين إلى ‏التسجيل ضمن المدة المحددة، إذ لا يحق لغير المسجلين إلكترونياً التقدم للامتحان‎.‎

وتُعد الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، التي أُحدثت عام 2021، الجهة المعنية بتقييم ‏جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، ووضع معايير الاعتمادية والاعتراف ‏بالشهادات، بما يسهم في تطوير مخرجات التعليم العالي وتعزيز موثوقيتها‎.‎

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