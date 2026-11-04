الجودة والاعتمادية تحدد 3 كانون الأول موعداً لامتحان طب الأسنان الموحد

دمشق-سانا
حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس الموافق 3 كانون الأول القادم، موعداً لإجراء امتحان طب الأسنان الموحد للدورة الثانية لعام 2026، وذلك عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الامتحان يستهدف طلاب كليات طب الأسنان في الجامعات الحكومية الذين أنهوا جميع المقررات الدراسية، وطلاب الجامعات الخاصة الذين استكملوا الساعات المعتمدة المطلوبة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين في معادلة شهاداتهم، مبينةً أن اجتيازه شرط للتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا والاختصاص في وزارة الصحة.
وبينت الهيئة أن مدة الامتحان ساعتان، ويتضمن 120 سؤالاً، وسيُجرى في المراكز الامتحانية بمحافظات دمشق وحلب واللاذقية وحمص وحماة وطرطوس وإدلب، إضافة إلى مراكز النفاذ الخارجية.
وأشارت إلى أن التسجيل الإلكتروني للامتحان يبدأ اعتباراً من اليوم 4 تشرين الثاني الجاري، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، داعيةً الطلاب والخريجين المعنيين إلى التسجيل ضمن المدة المحددة، إذ لا يحق لغير المسجلين إلكترونياً التقدم للامتحان.
وتُعد الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، التي أُحدثت عام 2021، الجهة المعنية بتقييم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، ووضع معايير الاعتمادية والاعتراف بالشهادات، بما يسهم في تطوير مخرجات التعليم العالي وتعزيز موثوقيتها.