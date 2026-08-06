روبيو وميليباند يؤكدان أهمية دور أوروبي أكبر في ضمان الملاحة في هرمز

واشنطن-سانا‏

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره البريطاني إد ميليباند، أهمية اضطلاع أوروبا بدور أكبر في ضمان أمنها، ‏مجددين التزام بلديهما بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، ومنع إيران من تطوير سلاح نووي أو امتلاكه.‏

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نقلته وكالة رويترز اليوم الخميس: إن الوزيرين بحثا، خلال اجتماعهما في ‏واشنطن، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتعاون الأمني بين الولايات ‏المتحدة وأوروبا، وأهمية تعزيز الدور الأوروبي في تحمل مسؤولياته الأمنية.‏

وجدد ميليباند التزام بلاده بمواصلة دعم أوكرانيا، فيما شدد في بيان صدر قبيل الاجتماع على أهمية إعادة فتح الممرات ‏المائية في الخليج، مشيراً إلى أنه سيبحث أيضاً تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.‏

وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن الجانبين جددا التزامهما بضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز، والعمل على ‏منع إيران من تطوير سلاح نووي أو الحصول عليه.‏

ويعد هذا الاجتماع الثاني بين روبيو وميليباند، بعد لقاء مقتضب جمعهما على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق ‏آسيا “آسيان” في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال تموز الماضي، ويأتي في إطار المشاورات بين واشنطن ولندن بشأن عدد ‏من الملفات الدولية والإقليمية.‏