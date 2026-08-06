روبيو وميليباند يؤكدان أهمية دور أوروبي أكبر في ضمان الملاحة في هرمز

واشنطن-سانا
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره البريطاني إد ميليباند، أهمية اضطلاع أوروبا بدور أكبر في ضمان أمنها، مجددين التزام بلديهما بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، ومنع إيران من تطوير سلاح نووي أو امتلاكه.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نقلته وكالة رويترز اليوم الخميس: إن الوزيرين بحثا، خلال اجتماعهما في واشنطن، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتعاون الأمني بين الولايات المتحدة وأوروبا، وأهمية تعزيز الدور الأوروبي في تحمل مسؤولياته الأمنية.
وجدد ميليباند التزام بلاده بمواصلة دعم أوكرانيا، فيما شدد في بيان صدر قبيل الاجتماع على أهمية إعادة فتح الممرات المائية في الخليج، مشيراً إلى أنه سيبحث أيضاً تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن الجانبين جددا التزامهما بضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز، والعمل على منع إيران من تطوير سلاح نووي أو الحصول عليه.
ويعد هذا الاجتماع الثاني بين روبيو وميليباند، بعد لقاء مقتضب جمعهما على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال تموز الماضي، ويأتي في إطار المشاورات بين واشنطن ولندن بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية.