قطر تطالب إيران بوقف تهديداتها وضمان حرية الملاحة في هرمز

الدوحة-سانا
دعت قطر إيران إلى “ترجمة التصريحات الإيجابية إلى خطوات عملية”، وطالبتها بوقف التهديدات الموجهة إلى دول المنطقة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدةً ضرورة إقامة منظومة أمنية إقليمية جديدة تراعي سيادة الدول ومبدأ عدم الاعتداء المتبادل.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم بن سلطان الهاشمي، قوله خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء: إن تبادل الرسائل الدبلوماسية والأفكار ووجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران مستمر عبر قناة الوساطة القطرية، بالتنسيق مع الشركاء، بهدف احتواء النزاع والتوصل إلى حلول تنهي الأزمة.
وأوضح الهاشمي أن زيارة الوفد القطري إلى طهران تأتي في إطار استمرار التشاور مع الشركاء ومواصلة جهود الوساطة لخفض التصعيد وإنهاء التوتر، لافتاً إلى وجود تأكيدات من واشنطن وطهران بشأن أهمية التوصل إلى حلول دبلوماسية عبر الحوار.
كما أكد أن قطر وباكستان وشركاءهما الإقليميين والدوليين يواصلون العمل لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق مستدام ينهي الأزمة، مشدداً على أن الحل النهائي لا يتحقق إلا عبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية السلمية.
وأشار الهاشمي إلى أن الجهود القطرية والباكستانية تتكامل مع جهود السعودية و”حلف مكة” لخفض التصعيد، لافتاً إلى استعداد قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبناء منظومة أمنية إقليمية جديدة تضمن الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.
وكانت قطر شددت في 5 أيلول الماضي في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة حينها، على ضرورة احترام إيران حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، باعتبارها قاعدة راسخة في القانون الدولي، مؤكدةً رفضها استخدام الملاحة الدولية وسيلة للضغط.