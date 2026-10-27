قطر تطالب إيران بوقف تهديداتها وضمان حرية الملاحة في هرمز

الدوحة-سانا‏

دعت قطر إيران إلى “ترجمة التصريحات الإيجابية إلى خطوات عملية”، وطالبتها بوقف ‏التهديدات الموجهة إلى دول المنطقة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدةً ‏ضرورة إقامة منظومة أمنية إقليمية جديدة تراعي سيادة الدول ومبدأ عدم الاعتداء ‏المتبادل.‏

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية ‏القطرية إبراهيم بن سلطان الهاشمي، قوله خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، اليوم ‏الثلاثاء: إن تبادل الرسائل الدبلوماسية والأفكار ووجهات النظر بين الولايات المتحدة ‏وإيران مستمر عبر قناة الوساطة القطرية، بالتنسيق مع الشركاء، بهدف احتواء النزاع ‏والتوصل إلى حلول تنهي الأزمة.‏

وأوضح الهاشمي أن زيارة الوفد القطري إلى طهران تأتي في إطار استمرار التشاور مع ‏الشركاء ومواصلة جهود الوساطة لخفض التصعيد وإنهاء التوتر، لافتاً إلى وجود تأكيدات ‏من واشنطن وطهران بشأن أهمية التوصل إلى حلول دبلوماسية عبر الحوار.‏

كما أكد أن قطر وباكستان وشركاءهما الإقليميين والدوليين يواصلون العمل لتقريب ‏وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق مستدام ينهي الأزمة، مشدداً على أن الحل النهائي لا ‏يتحقق إلا عبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية السلمية.‏

وأشار الهاشمي إلى أن الجهود القطرية والباكستانية تتكامل مع جهود السعودية و”حلف ‏مكة” لخفض التصعيد، لافتاً إلى استعداد قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‏لبناء منظومة أمنية إقليمية جديدة تضمن الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.‏

وكانت قطر شددت في 5 أيلول الماضي في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم ‏المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة حينها، على ضرورة ‏احترام إيران حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، باعتبارها قاعدة راسخة في القانون ‏الدولي، مؤكدةً رفضها استخدام الملاحة الدولية وسيلة للضغط.‏