نحو 211 مليون ليرة تعويضاً لـ8289 مزارعاً تضررت محاصيلهم تاريخ النشر: 2026/11/04 7:26 مساءً اخر تحديث: 2026/11/04 7:26 مساءً نحو 211 مليون ليرة تعويضاً لـ8289 مزارعاً تضررت محاصيلهم في 7 محافظات نتيجة عوامل طبيعية، أقرها صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي. حركة تجارية نشطة سجلها مرفأ اللاذقية خلال 9 أشهر مع استقبال 532 سفينة أكثر من 100 سيدة في ختام فعالية المسير النسائي الأول في حماة دمشق وحلب تتصدران عدد المعاملات والمركبات المسجلة منذ بداية 2026 229 عائلة ضمن قافلة جديدة تعود إلى مناطقها الأصلية في 7 محافظات سورية الرئيس الشرع يستعرض خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي بدبي رؤيته لسوريا المستقبل صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات الملتقى السوري الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك ”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء الكويت تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعزي بضحايا السيول آخر الأخبار سياحةسوريا والعالم وزير السياحة يزور الجناح السوري في معرض سوق السفر العالمي بلندن اقتصاد برنت يتراجع 1.4% وسط ترقب حرب الولايات المتحدة وإيران وتداعيات فوز الديمقراطيين اقتصاد سوريا الوفد الاقتصادي الصيني لـ سانا: فرص استثمارية واعدة في سوريا ومشاريع قيد البحث