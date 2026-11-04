نحو 211 مليون ليرة تعويضاً لـ8289 مزارعاً تضررت محاصيلهم في 7 محافظات نتيجة عوامل طبيعية، أقرها صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي.