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نحو 211 مليون ليرة تعويضاً لـ8289 مزارعاً تضررت محاصيلهم

01 4 1 نحو 211 مليون ليرة تعويضاً لـ8289 مزارعاً تضررت محاصيلهم
02 4 1 نحو 211 مليون ليرة تعويضاً لـ8289 مزارعاً تضررت محاصيلهم

نحو 211 مليون ليرة تعويضاً لـ8289 مزارعاً تضررت محاصيلهم في 7 محافظات نتيجة عوامل طبيعية، أقرها صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي.

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