مصرع خمسة عراقيين وإصابة 13 آخرين جراء حادث سير في كركوك

بغداد-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون اليوم الأحد، جراء حادث سير في محافظة كركوك شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مصادر محلية وطبية قولها في بيان: “إن شاحنة فقد سائقها السيطرة عليها اصطدمت بعدد من السيارات في منطقة دروازة شمال مدينة كركوك، ما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في السيارات والمباني المجاورة”.

من جهتها، أعلنت محافظة كركوك، الحداد الرسمي يوم غد الإثنين على أرواح الضحايا، وقررت حظر دخول الشاحنات والمركبات الكبيرة إلى المدينة من الساعة السابعة صباحاً حتى منتصف الليل، وذلك في إطار إجراءات ضبط حركة المرور والحد من الحوادث.

يُذكر أن العراق شهد في السنوات الأخيرة تصاعداً في معدلات حوادث السير، والتي تعزوها التقارير المرورية الرسمية غالباً إلى تهالك البنية التحتية لبعض الطرقات الرئيسية، وعدم الالتزام الكامل بقواعد السلامة المرورية، فضلاً عن الكثافة المتزايدة في حركة الشاحنات الكبيرة بين المحافظات.

