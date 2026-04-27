قتيلان وعدد من الجرحى جراء تصادم قطارين في أندونيسيا

جاكرتا-سانا

قتل شخصان على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، جراء تصادم قطارين قرب العاصمة الأندونيسية جاكرتا اليوم.

ونقلت وكالة” فرانس برس” عن متحدث باسم شركة السكك الحديد الحكومية “كي إيه آي” قوله: إن “الحادث وقع قرب محطة ” بيكاسي تيمور” على بعد نحو 25 كيلومتراً من جاكرتا، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج”.

وأشار المتحدث إلى أن “الهيئات المعنية التي تشمل الإطفاء والجيش وهيئة البحث والإنقاذ الوطنية تواصل العمل على إجلاء الضحايا والمصابين”.

وكان 4 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين في حادث تصادم قطار في مقاطعة جاوا الغربية في كانون الثاني 2024.