المفوضية الأوروبية تدعو إلى احترام القانون الدولي عقب اعتداء إسرائيل على “أسطول الصمود”

بروكسل-سانا

دعت المفوضية الأوروبية إلى احترام القانون الدولي البحري والقانون الدولي الإنساني، عقب اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلي على” أسطول الصمود” العالمي.

ونقلت وكالة ” آكي” عن المتحدثة باسم المفوضية” ايفا هرنسيروفا” قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم: “نؤكد إدانتنا لأي هجوم بطائرات مسيرة أو استيلاء على الأسطول”، مؤكدة دعم أعضاء الأسطول لأنهم يشاركون الهدف الأساسي وهو إيصال مساعدات كافية إلى غزة على وجه السرعة لوقف معاناة شعبها.

وأضافت هرنسيروفا: “المفوضية تراقب عن كثب ما يحدث في البحر المتوسط ومسار الأسطول، وندرك التحديات التي تواجه إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة”، مشيرة إلى استمرار تواصل المؤسسات الأوروبية لتحقيق هذه الغاية.

وأعلن منظمو ” أسطول الصمود” أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعترضت 40 قارباً من أصل 44 كانت في طريقها إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وإيصال مساعدات إنسانية في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية منذ نحو عامين.