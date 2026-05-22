4 دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف توسعها الاستيطاني

روما-سانا



طالبت كلٌ من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، وأكّدت إدانتها أعمال العنف المتزايدة التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في إطار خطط تهجيرهم.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الدول الأوروبية الـ 4 قولها في بيان مشترك: “ندعو إسرائيل إلى إنهاء توسيعها للمستوطنات وسلطاتها الإدارية، وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين، وكذلك التحقيق في الاتهامات الموجهة للقوات الإسرائيلية بهذا الخصوص “، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ “مستويات غير مسبوقة”.



وأكد البيان على موقف القانون الدولي فيما يتعلق بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية بما فيها مشاريع البناء في منطقة “E1” التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقوانين.



وأعربت الدول الأوروبية الأربع في بيانها عن رفضها الدعوات التحريضية بما فيها تلك الصادرة عن أعضاء في حكومة الاحتلال لضم الأراضي والتهجير القسري للفلسطينيين، مجددة التأكيد على التزامها الثابت بحل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.



وفي كانون الثاني الماضي، حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن ‏السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية ترقى إلى نظام فصل وعنصرية ‏ممنهج، مؤكداً أن الفلسطينيين يخضعون لمعاملة غير متكافئة في حرية ‏الحركة والوصول إلى الأراضي والمياه والخدمات الأساسية‎.‎



وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت الشهر الماضي عن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا جراء اعتداءات نفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري 2026 إلى 15 قتيلاً، مبينة أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1819 اعتداء خلال آذار الماضي، بواقع 1322 اعتداء نفذته قوات الاحتلال، بينما نفذ المستوطنون 497 اعتداءً.