ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,336 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,336 قتيلاً و172,213 مصاباً، وذلك منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 قتلى ، و11 إصابة، لافتةً إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 757 قتيلاً، إضافة إلى2,111 إصابة، فيما جرى انتشال 760 جثماناً.