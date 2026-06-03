ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة دون انقطاع ولا أحد يعلم ما ستؤول إليه المفاوضات

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن المحادثات الأميركية الإيرانية “مستمرة”، نافياً بذلك تقارير إعلامية تحدّثت عن تعليق التواصل بين الجانبين مؤخراً.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال”: “إن التقارير الإعلامية الكاذبة التي تحدثت عن تعليق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قبل أيام، غير صحيحة ومضلّلة”.

وأضاف: “المحادثات مستمرة من دون انقطاع، قبل أربعة أيام وثلاثة أيام ويومين ويوم واحد وحتى اليوم”، مشيراً إلى أنه “لا أحد يعلم ما ستؤول إليه العملية التفاوضية، لكنني قلت لإيران: لقد حان الوقت لإبرام اتفاق، لن يستمر الوضع القائم منذ 47 عاماً على حاله”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال في وقت سابق، أمس الثلاثاء: إن الرئيس ترامب وضع استراتيجية واضحة في المفاوضات مع إيران، مبيناً أن إعادة فتح مضيق هرمز ليست سوى “شرط أساسي” لبدء المحادثات.