مشروع اليورو الرقمي يواجه اعتراضات البنوك وتحديات الأمن السيبراني

بروكسل-سانا‏

تسعى أوروبا إلى إعادة تشكيل منظومة المدفوعات الرقمية وتقليل اعتمادها ‏على شركات الدفع الأمريكية مثل “فيزا” و”ماستركارد”، في إطار توجه ‏أوسع لتعزيز ما يُعرف بـ”السيادة النقدية الرقمية”، وسط خلافات متصاعدة ‏بين البنك المركزي الأوروبي والقطاع المصرفي الخاص تعرقل تسريع هذه ‏الجهود.‏

وتأتي هذه التحركات في ظل التحول الكبير نحو المدفوعات غير النقدية منذ ‏جائحة كورونا، ما عزز هيمنة الشركات الأمريكية التي تعالج نحو ثلثي ‏عمليات الدفع بالبطاقات داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توسع شركات ‏التكنولوجيا المالية مثل “باي بال” و”أبل باي”.‏

السيادة الرقمية في صلب أولويات أوروبا

ويضع صانعو السياسات الأوروبيون حسب تقرير لشبكة سي إن إن اليوم ‏الجمعة، “السيادة في أنظمة الدفع” ضمن أولوياتهم الاستراتيجية، في ظل ‏مخاوف من استخدام أنظمة الدفع كسلاح في نظام عالمي متغير، إضافة إلى ‏التحديات التي تفرضها أشكال جديدة من النقود على دور اليورو.‏

وفي هذا السياق، يعمل البنك المركزي الأوروبي على إطلاق مشروع ‌‏”اليورو الرقمي” بحلول عام 2029، وهو عبارة عن محفظة إلكترونية ‏مضمونة من البنك المركزي تُدار عبر شركات خاصة، بينها البنوك ‏التجارية.‏

البنوك تتحفظ ومخاوف من تراجع الودائع

وتبدي البنوك الأوروبية تحفظاً على المشروع، إذ تخشى أن يؤدي “اليورو ‏الرقمي” إلى تحويل جزء من ودائع العملاء إلى محافظ مضمونة من البنك ‏المركزي، ما قد يضعف دورها التقليدي في النظام المالي.‏

وفي المقابل، يواصل القطاع المصرفي الضغط لتعديل التصميم التشريعي ‏للمشروع، بينما لا تزال مناقشات البرلمان الأوروبي بشأنه متأخرة منذ نحو ‏ثلاث سنوات.‏

خلافات حول الرسوم وتوزيع العوائد

وبحسب مقترحات البنك المركزي الأوروبي، سيتم توفير البنية التحتية ‏لليورو الرقمي مجاناً، مع فرض سقف على رسوم التجار عند استخدامه.‏

لكن تقديرات تشير إلى أن هذا السقف قد يؤدي إلى خسائر تتراوح بين 8 و9 ‏مليارات يورو سنوياً في إيرادات نظام المدفوعات التقليدي، ما يزيد من حدة ‏الاعتراضات داخل القطاع المصرفي.‏

ويرى محللون أن أحد الحلول الممكنة يتمثل في خفض رسوم التبادل بين ‏البنوك لتعويض جزء من الأثر، في حين تؤكد المؤسسات المالية أن تصميم ‏النظام لا يزال يفتقر إلى وضوح في توزيع العوائد داخل سلسلة القيمة.‏

وقال كونا جانهجي، رئيس المدفوعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ‏لدى “بوسطن كونسلتينغ غروب”، وهي شركة استشارات إدارية عالمية ‏مقرها الولايات المتحدة: إن “اليورو الرقمي لا يزال بحاجة إلى معالجة ‏قضايا القبول التجاري وآلية عمل سلسلة القيمة”.‏

تحديات الأمن السيبراني

وتعمل أنظمة دفع وطنية مثل “بانكومات” في إيطاليا و”بيزوم” في إسبانيا ‏على تطوير الربط بين شبكاتها الحالية، مع التوسع في خدمات الدفع الفوري ‏المباشر للتجار.‏

لكن مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي يحذرون من أن استمرار تعدد ‏الأنظمة قد يؤدي إلى تجزئة السوق، وزيادة مخاطر الأمن السيبراني ‏والأعطال التقنية، ما يهدد كفاءة المنظومة المالية الموحدة.‏

الابتكار يسبق التنظيم الأوروبي

وفي المقابل، يحذر خبراء من أن وتيرة الابتكار في القطاع الخاص قد ‏تتجاوز قدرة التنظيم الأوروبي، ما قد يقلل من فعالية مشروع “اليورو ‏الرقمي” إذا تأخر إطلاقه حتى عام 2029.‏

وقال نورمان وودينغ، الرئيس التنفيذي لشركة “سكربت” للمدفوعات ‏الرقمية: إن “الابتكار يسبق التنظيم بشكل بنيوي، وما يتم تقييمه اليوم قد ‏يتغير بالكامل خلال سنوات قليلة”.‏

ويكشف طرح مشروع “اليورو الرقمي” حالياً صراعاً أوسع بين الطموح ‏الأوروبي لبناء نظام مالي مستقل، والواقع العملي المتمثل في هيمنة شركات ‏الدفع العالمية وسرعة تطور التكنولوجيا المالية، وبين هذا وذاك، يبقى ‏التحدي الأكبر أمام أوروبا هو تحقيق التوازن بين السيادة النقدية والمرونة ‏التنافسية في سوق تتغير قواعده بوتيرة متسارعة.‏