الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية عليها وتؤكد أنها خرق للقانون الدولي

الكويت-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة الاعتداءات التي شنتها إيران ووكلاؤها في المنطقة عبر الطائرات المسيرة، والتي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية الكويتية الليلة الماضية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت ومجالها الجوي، وخرقاً للقانونين الدولي والإنساني.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها: “إن استمرار هذه الاعتداءات السافرة التي تشنها إيران وأدواتها على دولة الكويت ودول المنطقة، يقوض الجهود الإقليمية والدولية التي أثمرت مؤخراً بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويُعد تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي”.

وشددت الخارجية على ضرورة إلزام إيران وأدواتها بوقف الأعمال العدائية كافة الموجهة نحو دولة الكويت وسائر دول المنطقة بشكل فوري ودون قيد أو شرط، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وجددت الوزارة التأكيد على تمسك الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ التدابير اللازمة كافة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت في بيان أمس الخميس أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات معادية بالطائرات المسيرة اخترقت أجواء البلاد، واستهدفت عدداً من المنشآت الحيوية.