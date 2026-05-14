مقتل خمسة جنود وسبعة مسلحين في اشتباكات جنوب غرب باكستان

إسلام أباد-سانا

قتل خمسة جنود باكستانيين على الأقل وسبعة مسلحين في اشتباكات مسلحة بين الجانبين في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، عن السلطات المحلية قولها: إنّ عبوةً ناسفة بدائية الصنع انفجرت قرب قافلة لعناصر من قوة حرس الحدود، وأعقب ذلك اشتباك بين عناصر القافلة ومسلحين، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة سادس بجروح، فيما تكبد المهاجمون خسائر بسبعة قتلى.

وأعلنت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم “جيش تحرير بلوشستان” في بيان مسؤوليتها عن الهجوم، مضيفة: إنها استهدفت منشآت عسكرية وعناصر من الشرطة والإدارة المدنية، في هجمات مسلحة وتفجيرات انتحارية.

وأواخر العام الماضي هاجم عناصر من هذه المجموعة قطاراً يقلّ 450 راكباً، ما أدى إلى حصار استمر يومين وسقوط قتلى.