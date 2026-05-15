كييف وموسكو تتبادلان 205 أسرى حرب من كل جانب

كييف و موسكو-سانا
أعلنت كييف وموسكو اليوم الجمعة تبادل 205 أسرى حرب من كل طرف، في خطوة جديدة ضمن عمليات التبادل بين الجانبين، وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل واسعة للأسرى.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: إن 205 جنود أوكرانيين “معظمهم كانوا في الأسر منذ عام 2022” عادوا إلى البلاد.
في المقابل، أعلن الجيش الروسي أن 205 من جنوده عادوا إلى موسكو من المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا، موضحاً أنه “تم تسليم 205 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية”ضمن العملية ذاتها.
وأضاف البيان: إن العسكريين الروس نُقلوا إلى أراضي بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة.
وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الطرفين منذ أشهر، إذ سبقتها عملية مماثلة في الـ 24 من نيسان الماضي، شملت 193 أسيراً من كل جانب.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن هدنة لثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التوصل إلى اتفاق لتبادل ألف أسير من كل طرف، فيما وصف زيلينسكي عملية الجمعة بأنها “المرحلة الأولى” من هذا الاتفاق.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود الدولية لإيجاد تسوية للنزاع بين موسكو وكييف، الذي يشهد تعثراً متواصلاً رغم الوساطات المختلفة.