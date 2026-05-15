كييف وموسكو تتبادلان 205 أسرى حرب من كل جانب

كييف و موسكو-سانا‏

أعلنت كييف وموسكو اليوم الجمعة تبادل 205 أسرى حرب من كل طرف، ‏في خطوة جديدة ضمن عمليات التبادل بين الجانبين، وذلك بعد أسبوع من ‏إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل واسعة ‏للأسرى.‏

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي: إن 205 جنود أوكرانيين “معظمهم كانوا في الأسر منذ ‏عام 2022” عادوا إلى البلاد.‏

في المقابل، أعلن الجيش الروسي أن 205 من جنوده عادوا إلى موسكو من ‏المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا، موضحاً أنه “تم تسليم 205 أسرى ‏حرب من القوات المسلحة الأوكرانية”ضمن العملية ذاتها.‏

وأضاف البيان: إن العسكريين الروس نُقلوا إلى أراضي بيلاروس، حيث ‏يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة.‏

وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الطرفين منذ ‏أشهر، إذ سبقتها عملية مماثلة في الـ 24 من نيسان الماضي، شملت 193 أسيراً من ‏كل جانب.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن هدنة ‏لثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التوصل إلى اتفاق لتبادل ألف ‏أسير من كل طرف، فيما وصف زيلينسكي عملية الجمعة بأنها “المرحلة ‏الأولى” من هذا الاتفاق.‏

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود الدولية لإيجاد تسوية للنزاع ‏بين موسكو وكييف، الذي يشهد تعثراً متواصلاً رغم الوساطات المختلفة.‏