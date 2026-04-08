الرئاسة اللبنانية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

بيروت-سانا

أدانت الرئاسة اللبنانية اعتداءات طيران الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مختلف أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقفها، ووضع حدٍّ لهذا النهج الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الرئاسة في بيان: “إنّ هذه الاعتداءات الهمجيّة لا تحترم أيّ اتفاقات أو تعهّدات، وأثبتت مراراً وتكراراً استخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية، وقد شهدنا على مدى 15 شهراً من اتفاق وقف الأعمال العدائية، حجم الانتهاكات والخروقات التي تمّ ارتكابها دون أيّ رادع”.

وأضافت: “اليوم يُمعن الإسرائيلي مجدداً في عدوانه، مرتكباً مجزرة جديدة تُضاف إلى سجله الأسود، في تحدٍّ صارخ لكل القيم الإنسانية، وضارباً بعرض الحائط جميع الجهود الرامية إلى التهدئة والاستقرار”.

وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن هذا التصعيد الخطير يُحمّل الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعياته، مؤكدة أنّ استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار، في وقتٍ أحوج ما يكون فيه الجميع إلى التهدئة واحترام الالتزامات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ هجوماً هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، لافتاً إلى أنها شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية لميليشيا حزب الله.