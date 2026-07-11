‏ ‏الأردن والإمارات يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد وضمان حرية الملاحة

عمّان-سانا
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وتحقيق تهدئة مستدامة وضمان حرية الملاحة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الوزيرين أكدا ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.
وشدد الجانبان على تضامن الأردن والإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، كما بحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.
وتأتي هذه المباحثات في ظل استمرار الجهود العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ومنع تجدد التصعيد الذي انعكس على أمن المنطقة وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، وسط دعوات متواصلة للعودة إلى المفاوضات ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار والحلول السياسية.