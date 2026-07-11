‏ ‏الأردن والإمارات يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد وضمان حرية الملاحة

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء13 860x482 1 ‏ ‏الأردن والإمارات يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد وضمان حرية الملاحة

عمّان-سانا‏

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل ‏نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في ‏المنطقة وتحقيق تهدئة مستدامة وضمان حرية الملاحة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الوزيرين أكدا ضرورة تنفيذ اتفاق وقف ‏إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب ‏التوتر، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.‏

وشدد الجانبان على تضامن الأردن والإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ‏كما بحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز ‏التعاون الثنائي.‏

وتأتي هذه المباحثات في ظل استمرار الجهود العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق ‏النار بين الولايات المتحدة وإيران، ومنع تجدد التصعيد الذي انعكس على أمن ‏المنطقة وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، وسط دعوات متواصلة للعودة ‏إلى المفاوضات ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار والحلول السياسية.‏

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