كاراكاس-سانا
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وفنزويلا لاستئناف العلاقات العسكرية، يشمل إجراء تدريبات مشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التعاون في مجال المعدات والقدرات الدفاعية.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن هيغسيث قوله، أمس الأربعاء، خلال زيارته إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس: إن فنزويلا انتقلت من كونها أحد أبرز التهديدات الإقليمية إلى شريك أمني للولايات المتحدة.
وأضاف هيغسيث أن جيشي البلدين سيعملان على التدريب المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مجال المعدات والقدرات الدفاعية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن بنود الاتفاق وآليات تنفيذه.
وأشار هيغسيث إلى أن الاتفاق النفطي بين البلدين، يعزز أمن إمدادات الطاقة في نصف الكرة الغربي، ويحد من تأثرها باضطرابات الملاحة في مضيق هرمز الناجمة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وأشاد بالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومكافحة شبكات تهريب المخدرات.
من جانبها، أعربت رودريغيز عن أملها في الارتقاء بالتعاون العسكري بين البلدين إلى مستويات متقدمة لمواجهة التهديدات المشتركة، مؤكدة أن اتفاقيات الطاقة المبرمة بين الجانبين تهدف إلى تطوير قطاع الطاقة وتحقيق فوائد لشعبي البلدين.
وكانت الولايات المتحدة وفنزويلا أعلنتا في 17 أيلول 2026 عن اتفاقات استثمارية جديدة في قطاعي النفط والذهب، على هامش اجتماع وزاري للطاقة ضمن إطار مجموعة العشرين استضافته مدينة هيوستن الأمريكية.