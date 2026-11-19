كاراكاس-سانا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وفنزويلا ‏لاستئناف العلاقات العسكرية، يشمل إجراء تدريبات مشتركة وتبادل المعلومات ‏الاستخباراتية وتعزيز التعاون في مجال المعدات والقدرات الدفاعية.‏

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن هيغسيث قوله، أمس الأربعاء، خلال زيارته إلى ‏العاصمة الفنزويلية كاراكاس: إن فنزويلا انتقلت من كونها أحد أبرز التهديدات الإقليمية ‏إلى شريك أمني للولايات المتحدة.‏

وأضاف هيغسيث أن جيشي البلدين سيعملان على التدريب المشترك وتبادل ‏المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مجال المعدات والقدرات الدفاعية، دون الكشف ‏عن مزيد من التفاصيل بشأن بنود الاتفاق وآليات تنفيذه.‏

وأشار هيغسيث إلى أن الاتفاق النفطي بين البلدين، يعزز أمن إمدادات الطاقة في ‏نصف الكرة الغربي، ويحد من تأثرها باضطرابات الملاحة في مضيق هرمز الناجمة ‏عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.‏

وأشاد بالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، في إطار الجهود ‏الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومكافحة شبكات تهريب المخدرات.‏

من جانبها، أعربت رودريغيز عن أملها في الارتقاء بالتعاون العسكري بين البلدين إلى ‏مستويات متقدمة لمواجهة التهديدات المشتركة، مؤكدة أن اتفاقيات الطاقة المبرمة بين ‏الجانبين تهدف إلى تطوير قطاع الطاقة وتحقيق فوائد لشعبي البلدين.‏

وكانت الولايات المتحدة وفنزويلا أعلنتا في 17 أيلول 2026 عن اتفاقات استثمارية ‏جديدة في قطاعي النفط والذهب، على هامش اجتماع وزاري للطاقة ضمن إطار ‏مجموعة العشرين استضافته مدينة هيوستن الأمريكية.‏