القوات السعودية تدمر صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوي اعترضت صاروخاً معادياً في أجواء البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي في بيان: “تم رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية من البلاد”.

وكان المالكي، أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه العاصمة الرياض.

وتشهد دول الخليج ومنها السعودية، اعتداءات إيرانية بالمسيّرات والصواريخ يومياً، وذلك منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك