الداخلية البحرينية تعلن القبض على ثلاثة متورطين بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لميلشيات حزب الله

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لميلشيات حزب الله، هدفها تعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

ونقلت وكالة أنباء البحرين/بنا/ عن الوزارة قولها في بيان اليوم الاثنين: إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص، إثر قيامهم بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معها بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض أمنها للخطر.

وحسب البيان فقد أقر المقبوض عليهم بتلقيهم تدريبات على السلاح خلال سفرهم إلى لبنان، ولقائهم بعناصر من ميليشيا حزب الله، وقد أرسلوا صوراً ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين وجمعوا أموالاً تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة ميليشيا الحزب، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البحرين.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بحرينيين وتحديد خامس “هارب بالخارج”، إثر قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 من شباط الماضي.