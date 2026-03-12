مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قتل 11 شخصاً، وأصيب العشرات فجر اليوم الخميس في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على الرملة البيضاء في بيروت، وعلى بلدة عرمون في جبل لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة: إن الغارة على الرملة البيضاء أدت في حصيلة أولية إلى سقوط ثمانية قتلى، وإصابة 31 آخرين بجروح، فيما أسفرت الغارة على عرمون عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة طفل.

وكان مئات النازحين اتخذوا من شاطئ الرملة البيضاء المتاخم لضاحية بيروت الجنوبية ملاذاً لهم، بعد تلقيهم أوامر إسرائيلية بإخلاء منازلهم في الضاحية، وجنوب لبنان.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عدة على الضاحية الجنوبية، وعلى محيط قانا جنوب لبنان.

وتشهد الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عدة في لبنان منذ فجر الثاني من الشهر الجاري قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، وذلك عقب استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية.

وأفادت بيانات رسمية لبنانية بأن الهجمات الإسرائيلية تسببت في مقتل أكثر من 630 شخصاً، وإصابة 1586، إضافة إلى نزوح نحو 780 ألف شخص.