31 دولة تحذّر عبر بيان مشترك من خطر المجاعة في السودان

نيويورك-سانا



أكد بيان مشترك أصدرته 31 دولة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ودول أخرى ضرورة التصدي لـ”التدهور الخطير” في الأمن الغذائي والذي وصل إلى حد المجاعة في السودان وسط الأزمات الأخرى والتدهور الأمني الذي يعانيه هذا البلد.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء: “يُقدّر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان بنحو 19.5 مليون نسمة (41% من سكان البلاد)، من بينهم 5 ملايين شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، بدون اتخاذ إجراءات فورية لعكس المسار الحالي”.

وأضاف البيان، أنّ عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم قد يتجاوز الرقم المتوقع البالغ 825 ألف طفل، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، الذي قُدِّر مبدئياً بـ14 منطقة.



ودعا الدول الـ31 جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل عاجل استجابةً للاحتياجات المتزايدة ودعم الجهود المبذولة لضمان وصول المساعدات إلى أشدّ المحتاجين، كما حثت مؤسسات التنمية والمؤسسات المالية على تكييف برامجها الحالية مع وضع الأمن الغذائي والتركيز على المناطق الأكثر احتياجاً.

واعتبر البيان أن النزاع يشكل المحرك الرئيسي لأزمة الجوع في السودان، إذ يُشرّد ملايين الأشخاص، ويُلحق أضراراً بالغة بالبنية التحتية الحيوية، ويُعطّل خدمات الرعاية الصحية، وإنتاج الغذاء، وسلاسل الإمداد، والأسواق، ويتفاقم الوضع بسبب العرقلة الممنهجة للمساعدات وتأثيرات ظاهرة النينيو، التي أسفرت عن انخفاض هطول الأمطار وتفاقم الجفاف في أكثر من نصف السودان.

وطالب البيان جميع الأطراف في البلاد إلى تحمل مسؤوليتها في تخفيف معاناة الشعب السوداني، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، والسماح بوصولها الكامل والآمن والسريع ودون عوائق، وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.

كما طالب الأطراف بالامتناع عن شنّ ضربات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الزراعة وأنظمة الغذاء، التي تُعدّ أساسية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين؛ وتعزيز التنسيق المدني العسكري لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني والمواقع الإنسانية.

وصدر البيان عن المفوض الأوروبي للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات، وحكومات أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والمجر، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، إضافة إلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.

ويشهد السودان منذ نيسان 2023 حرباً بين الجيش السوداني و”قوات ‏الدعم السريع”، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح نحو 13 مليون ‏شخص، وسط تفاقم متواصل للأزمة الإنسانية.