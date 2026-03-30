أردوغان: تركيا ستواصل جهودها في مكافحة تغير المناخ وتلوث البيئة

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل بكل حزم جهودها في مكافحة تغير المناخ وتلوث البيئة.

ووفقاً لوكالة “الأناضول” أوضح أردوغان في تدوينة على حسابه بمنصة “إن سوسيال” التركية بمناسبة “اليوم العالمي لصفر نفايات” الموافق اليوم، أن” مبادرة “صفر نفايات” التي أطلقتها تركيا باتت حركة بيئية عالمية، ودعمت الاقتصاد التركي بنحو 8.2 مليارات دولار، من خلال إعادة تدوير 90 مليون طن من النفايات.

وأضاف إن” تركيا تهدف لرفع نسبة إعادة تدوير النفايات إلى 60 % بحلول عام 2035، وإلى 70 % بحلول عام 2053″.

من جهته أشاد مدير البيئة في” منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” جايمي دي بوربون دي بارم بمشروع “صفر نفايات” في تركيا باعتباره ملهماً عالمياً في تقليل النفايات وإعادة التدوير، وهو ما جعل كمية النفايات الحضرية للفرد في تركيا أقل بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.

وأطلقت تركيا مشروع “صفر نفايات” عام 2017 بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلّفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للسكان، والتعامل مع النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها من المنبع، بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60 % في عام 2030.

ووافقت الأمم المتحدة منتصف كانون الأول 2022 على قرار مشروع “صفر نفايات” الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 آذار يوماً عالمياً لـ”صفر نفايات”.