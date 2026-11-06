الطاقة الدولية: الاقتصادات الناشئة تقترب من المتقدمة في نمو الطاقة المتجددة‏

باريس-سانا‏

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تضيف الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، خلال السنوات الخمس المقبلة قدرات ‏جديدة في مجال الطاقة المتجددة تعادل تقريباً ما ستضيفه الاقتصادات المتقدمة، وذلك للمرة الأولى، في ظل تداعيات أزمة ‏الطاقة العالمية.‏

ونقلت رويترز عن الوكالة في تقريرها السنوي اليوم الجمعة، أن إجمالي القدرة العالمية للطاقة المتجددة مرشح للارتفاع بنحو ‌‏4800 غيغا واط خلال الفترة بين عامي 2026 و2031، منها نحو 1100 غيغا واط في الاقتصادات الناشئة والنامية، ‏باستثناء الصين، وبمقدار مماثل تقريباً في الاقتصادات المتقدمة، فيما يتوقع أن تضيف الصين نحو 2550 غيغا واط.‏

وأشارت الوكالة إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط مرشحة للتضاعف ‏ثلاث مرات خلال الفترة المذكورة، مدفوعة بشكل رئيسي بمشاريع الطاقة الشمسية.‏

ورغم استمرار الصين في تصدر المساهمين في نمو الطاقة المتجددة عالمياً، توقعت الوكالة تراجع حصتها من هذا النمو إلى ‌‏53 بالمئة بحلول عام 2031، مقارنة بنحو 60 بالمئة في عام 2025، فيما يُتوقع أن تتجاوز مساهمة الهند في النمو العالمي ‏الضعف لتصل إلى نحو 8.5 بالمئة، لتصبح ثاني أسرع دولة في نشر الطاقة المتجددة.‏

وأوضحت الوكالة أن أزمة الطاقة، التي تفاقمت مع اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز جراء الحرب الأمريكية ‏الإيرانية وارتفاع أسعار النفط والغاز، تعزز توجه الاقتصادات نحو مصادر الطاقة المتجددة.‏

ولفت التقرير إلى أن تأخر ربط مشاريع الطاقة المتجددة بشبكات الكهرباء لا يزال يشكل تحدياً رئيسياً، إذ ارتفع عدد ‏المشاريع المنتظرة للربط على مستوى العالم بنسبة 60 بالمئة خلال العام الماضي.‏

يشار إلى أن بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، أفادت في أيار الماضي بأن الاستثمارات العالمية في التحول ‏الطاقي بلغت نحو 2.4 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة 20 بالمئة عن متوسط 2022 و2023، شكّل منها نحو ثلثها ‏للطاقة المتجددة، بقيمة تقارب 807 مليارات دولار.‏