الطاقة الدولية: الاقتصادات الناشئة تقترب من المتقدمة في نمو الطاقة المتجددة‏

باريس-سانا
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تضيف الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، خلال السنوات الخمس المقبلة قدرات جديدة في مجال الطاقة المتجددة تعادل تقريباً ما ستضيفه الاقتصادات المتقدمة، وذلك للمرة الأولى، في ظل تداعيات أزمة الطاقة العالمية.
ونقلت رويترز عن الوكالة في تقريرها السنوي اليوم الجمعة، أن إجمالي القدرة العالمية للطاقة المتجددة مرشح للارتفاع بنحو 4800 غيغا واط خلال الفترة بين عامي 2026 و2031، منها نحو 1100 غيغا واط في الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، وبمقدار مماثل تقريباً في الاقتصادات المتقدمة، فيما يتوقع أن تضيف الصين نحو 2550 غيغا واط.
وأشارت الوكالة إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط مرشحة للتضاعف ثلاث مرات خلال الفترة المذكورة، مدفوعة بشكل رئيسي بمشاريع الطاقة الشمسية.
ورغم استمرار الصين في تصدر المساهمين في نمو الطاقة المتجددة عالمياً، توقعت الوكالة تراجع حصتها من هذا النمو إلى 53 بالمئة بحلول عام 2031، مقارنة بنحو 60 بالمئة في عام 2025، فيما يُتوقع أن تتجاوز مساهمة الهند في النمو العالمي الضعف لتصل إلى نحو 8.5 بالمئة، لتصبح ثاني أسرع دولة في نشر الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوكالة أن أزمة الطاقة، التي تفاقمت مع اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز جراء الحرب الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار النفط والغاز، تعزز توجه الاقتصادات نحو مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت التقرير إلى أن تأخر ربط مشاريع الطاقة المتجددة بشبكات الكهرباء لا يزال يشكل تحدياً رئيسياً، إذ ارتفع عدد المشاريع المنتظرة للربط على مستوى العالم بنسبة 60 بالمئة خلال العام الماضي.
يشار إلى أن بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، أفادت في أيار الماضي بأن الاستثمارات العالمية في التحول الطاقي بلغت نحو 2.4 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة 20 بالمئة عن متوسط 2022 و2023، شكّل منها نحو ثلثها للطاقة المتجددة، بقيمة تقارب 807 مليارات دولار.