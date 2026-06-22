مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، خلال اعتداءات متواصلة ترافقت مع حملات دهم واعتقالات وهدم منازل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على فلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى مقتل اثنين أحدهما طفل واحتجاز جثمانيهما، إضافة إلى إصابة شابين آخرين.

وفي حادث منفصل، أصيبت سيدة بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال عليها بالضرب خلال اقتحام قرية كفر قليل جنوب نابلس ومداهمة منازل فيها.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين خلال عمليات دهم في مناطق متفرقة من محافظتي نابلس والخليل، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منزلين في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس، وسط استمرار الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية، فيما أصيب طفل وشاب في هجمات نفذها مستوطنون في منطقتي الخان الأحمر وبرقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، أمس الأحد، تسعة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تزامناً مع استمرار الإجراءات العسكرية والتضييقية بحق السكان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).