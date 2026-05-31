الصحة اللبنانية: مقتل 3412 شخصاً بالقصف الإسرائيلي منذ الـ 2 من آذار

بيروت-سانا‏

‏أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا الغارات ‌‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3412 قتيلاً‎.‎

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد ‌‏الجرحى ارتفع أيضاً إلى 10269 شخصاً.‏

ويشهد جنوب لبنان والبقاع الغربي، تصعيداً عسكرياً واسعاً عبر شن سلسلة ‏غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي، ‏طالت عدداً من البلدات والمناطق السكنية‎.‎

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي والساري حتى ‌‏الـ 17 من الشهر الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي يومياً مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما يفجر منازل في عشرات القرى‎.‎