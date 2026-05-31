الصحة اللبنانية: مقتل 3412 شخصاً بالقصف الإسرائيلي منذ الـ 2 من آذار

بيروت-سانا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3412 قتيلاً.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد الجرحى ارتفع أيضاً إلى 10269 شخصاً.
ويشهد جنوب لبنان والبقاع الغربي، تصعيداً عسكرياً واسعاً عبر شن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي، طالت عدداً من البلدات والمناطق السكنية.
ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي والساري حتى الـ 17 من الشهر الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي يومياً مواقع في لبنان، ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما يفجر منازل في عشرات القرى.